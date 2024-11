Vilvoordse auteur vertaalt 'Kinky History' van TikTok-ster Esmé Louise James

Hoe zag het seksleven van onze voorouders eruit? Vilvoordenaar Peter Schoenaerts kan het je vertellen, want hij maakte de Nederlandse vertaling van de bestseller Kinky History van de Australische TikTok-sensatie Esmé Louise James. Die neemt haar lezers mee op een boeiende reis door de seksuele geschiedenis van de mens, boordevol leuke weetjes en vergeten verhalen. Ze onthult de pikante geheimpjes en obscene hobby’s van illustere figuren als Julius Caesar, Albert Einstein, James Joyce en Virginia Woolf.

Ongeveer 3 miljoen volgers heeft Esmé Louise James op TikTok. De historica gebruikt haar kanaal op het populaire, Chinese socialemediaplatform om te onderwijzen en te entertainen. In Kinky History legt ze de link tussen het verleden en het heden. James wijst de belangrijkste momenten in de geschiedenis aan die rechtstreeks invloed hebben gehad op onze huidige opvattingen over seks. Door haar volgers en lezers in contact te brengen met de vreemde, wonderlijke en gevarieerde vormen van de menselijke seksualiteit wil ze seks weer normaliseren en destigmatiseren.

“Het boek toont aan dat veel van onze hedendaagse opvattingen over gender of seksuele identiteit helemaal niet zo nieuw zijn," zegt Schoenaerts, "en dat bepaalde ideeën over seks ons eeuwenlang door de kerk zijn opgedrongen. Ik vond dat verhelderend en vind het boek een aanrader voor zowel jong als oud. Al zullen sommigen het wel met rooie oortjes lezen, want de schrijfster neemt geen blad voor de mond.”

Peter Schoenaerts is acteur, regisseur en auteur. Het boek verschijnt bij Schoenaerts' eigen uitgeverij Boeklyn en is vanaf 15 november verkijgbaar bij elke boekhandel.