Zo'n 300 leerlingen van de Leeuwse Academie stellen trots hun werken tentoon voor de Dag van de Academie

“Deze tentoonstelling focust niet louter op knappe resultaten, maar toont ook het artistiek proces dat de leerlingen doorlopen. De focus ligt deze keer niet enkel op het resultaat, maar ook op de weg ernaartoe en de verschillende invalshoeken die zich hierbij aandienen,” vertelt directeur Sara Van den Eynde. “In de academie blijft de ateliersfeer dan ook behouden en kan je echt voelen hoe het er in een academie aan toe gaat.”

De expo kadert in De Dag van de Academies, een jaarlijkse campagnedag die de bruisende werking van de academies voor deeltijds kunstonderwijs in de kijker zet. Alle 165 academies in Vlaanderen en Brussel gooien hun deuren open voor het publiek. Daar doet de Leeuwse Kunstacademie graag aan mee!, zegt schepen van Kunstacademie Wouter De Craen: “We zijn heel blij dat onze Leeuwse kunstacademie ook dit jaar enthousiast deelneemt aan de Dag van de Academies. Op die manier krijgen leerlingen en cursisten de kans om hun talenten aan het grote publiek te tonen en kan de academie haar bruisende werking letterlijk en figuurlijk in de verf zetten. De academie en kasteel Coloma bieden daarvoor een ideaal podium. Wij hopen de Leeuwenaren dus in groten getale te mogen verwelkomen!”

Een sfeerverslag zie je in ons nieuws.