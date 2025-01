Bosmuseum Hoeilaart bereidt kinderen voor op Grote Vogelweekend

Tijdens het Grote Vogelweekend wordt vooral gerekend op de medewerking van gezinnen maar ook scholen wordt gevraagd om volgels te tellen op de speelplaats. In het Bosmuseum vertellen de gidsen van Natuurgroepering Zoniënwoud alles wat ze moeten weten aan de leerlingen van de Sint-Clemensschool.

“Hoe ze eten, hoe ze geluid maken en hoe ze fluiten", zegt Elias, een aspirant-ornitholoog uit het tweede leerjaar. "Eerst gingen we kijken met een verrekijker naar de vogels en daarna… zijn we hier beneden hebben we iets gemaakt waar ze van kunnen eten.”

Hongerige vogels weten dat ze een hapje kunnen eten op de binnenkoer van het Bosmuseum in Groenendaal. Wat de vogels niet weten is dat ze gespot worden door de leerlingen van de Sint-Clemensschool van Hoeilaart. Zij zijn alvast goed voorbereid zijn op het Grote Volgelweekend van Natuurpunt dit weekend.

"Dat is een hele grote tuintelling van vogels die Natuurpunt organiseert sinds 2004." zegt Stijn Vranckx van Natuurpunt. "Dus wij vragen aan iedereen om thuis gedurende een kwartier in de tuin of op het balkon de vogels te tellen. Vogels die landen of ter plaatse zijn, geen vogels die overvliegen.”

Voor meer informatie over het Grote Vogelweekend, kan je terecht op de website van Natuurpunt.