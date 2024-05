"Geen aanwijzingen voor strafbare feiten na klacht over mogelijk grensoverschrijdend gedrag op sportkamp"

Tijdens de eerste week van de paasvakantie kwam er bij de politie een klacht binnen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag door één van de monitoren van het sportkamp van Yes Events in Londerzeel.

De organisatie zette toen de samenwerking met de monitor stop, maar liet het kamp in samenspraak met de politie gewoon verdergaan. Er was wel extra begeleiding voorzien voor ouders die vragen of bedenkingen hadden. Het parket Halle-vilvoorde opende een onderzoek naar aanleiding van de klacht. “Na een grondig onderzoek van de klacht door parket en politie werden er geen aanwijzingen gevonden dat de sportmonitor strafbare feiten zou hebben gepleegd”, zegt perswoordvoerder Ingrid Moriau van het Parket Halle-Vilvoorde.

“Het dossier wordt als dusdanig afgerond. Het parket wenst te benadrukken dat het elke klacht over feiten van mogelijk grensoverschrijdend gedrag altijd zeer ernstig neemt en uitgebreid onderzoekt.”