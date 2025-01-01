Nieuw stuk fietssnelweg geopend in Dilbeek: "Beetje bergop, maar dat voel je niet"

Burgemeester Stijn Quaghebeur mag het lintje doorknippen, maar de eer om als eerste het vers stukje fietssnelweg uit te proberen komt toe aan basisschool 't Klavertje Vier. Het verdict van Otis uit het zesde leerjaar is duidelijk: "Keileuk! De baan is ook heel glad. Dat is dus tof om op te fietsen en het is een beetje bergop, maar dat voel je niet zo hard omdat de baan glad is."

De fietssnelwegen naar Brussel maken deel uit van een uitgekiende verkeersstrategie. "De bedoeling vanuit 'Werken aan de Ring', die grote herinrichting van de Ring rond Brussel zelf, is om daarvan al de laatste jaren heel wat fietsinfrastructuur, meer dan 115 kilometer aan te leggen, om te zorgen dat als we met die grote werken gaan starten, dat mensen effectief een alternatief hebben voor de auto", zegt Marijn Struyf, woordvoerder van de Werkvennootschap. "Denk maar aan de vele fietsbruggen die we al geopend hebben boven de ring, een aantal fietstunnels ook langs de Ring."

Zo groeit de F2 kilometer per kilometer. "Het is kwestie om nog richting Groot-Bijgaarden verder aan te bouwen", zegt Struf. "Een heel groot project in totaal goed voor zo'n negen miljoen euro en meer dan vijf kilometer aan nieuwe fietssnelweg."