Nieuw stuk fietssnelweg geopend in Dilbeek: "Beetje bergop, maar dat voel je niet"

De F2, de fietssnelweg tussen Aalst en Brussel, krijgt langzaam maar zeker vorm. Vanochtend is een nieuw stuk van 2,5 kilometer geopend tussen het station van Dilbeek en deelgemeente Sint-Martens-Bodegem.

Burgemeester Stijn Quaghebeur mag het lintje doorknippen, maar de eer om als eerste het vers stukje fietssnelweg uit te proberen komt toe aan basisschool 't Klavertje Vier. Het verdict van Otis uit het zesde leerjaar is duidelijk: "Keileuk! De baan is ook heel glad. Dat is dus tof om op te fietsen en het is een beetje bergop, maar dat voel je niet zo hard omdat de baan glad is."

De fietssnelwegen naar Brussel maken deel uit van een uitgekiende verkeersstrategie. "De bedoeling vanuit 'Werken aan de Ring', die grote herinrichting van de Ring rond Brussel zelf, is om daarvan al de laatste jaren heel wat fietsinfrastructuur, meer dan 115 kilometer aan te leggen, om te zorgen dat als we met die grote werken gaan starten, dat mensen effectief een alternatief hebben voor de auto", zegt Marijn Struyf, woordvoerder van de Werkvennootschap. "Denk maar aan de vele fietsbruggen die we al geopend hebben boven de ring, een aantal fietstunnels ook langs de Ring."

Zo groeit de F2 kilometer per kilometer. "Het is kwestie om nog richting Groot-Bijgaarden verder aan te bouwen", zegt Struf. "Een heel groot project in totaal goed voor zo'n negen miljoen euro en meer dan vijf kilometer aan nieuwe fietssnelweg."

Meest bekeken

Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe
Mobiliteit

Zaterdagavond sluit E40 voor alle verkeer door sloop brug

din 23 sep
Wonen
Vlaamse Rand

Geconventioneerd huren in Vilvoorde is primeur in Vlaams-Brabant: "Markthuurprijzen in de regio zeer hoog"

din 23 sep
Samenleving
Justitie

Laatste dag Druivenfestival Hoeilaart: "Niet zo dat er een import is van onveiligheid uit Brussel"

maa 22 sep
Jeugd
Onderwijs
Vlaamse Rand

Odisee Dilbeek start academiejaar met graduaat Orthopedagogische Begeleiding: "Opleiding met maatschappelijke impact"

Brussels Airport vertrekhal
Mobiliteit

Cyberaanval zindert na op Brussels Airport: 10 procent van de vluchten geschrapt

Meer nieuws uit de regio

Jeugd
Samenleving
Vlaamse Rand

Team Warre en Bukas verkopen bouletten voor strijd tegen kanker bij kinderen: "We zijn daar heel dankbaar voor"

Jeugd
Onderwijs
Vlaamse Rand

Odisee Dilbeek start academiejaar met graduaat Orthopedagogische Begeleiding: "Opleiding met maatschappelijke impact"

Verouderde brug over E40 maakt plaats voor nieuwe
Mobiliteit

Zaterdagavond sluit E40 voor alle verkeer door sloop brug

din 23 sep
Politiek

Septemberverklaring: Vlaanderen belooft te investeren in zes gemeenten met grootstedelijke problematieken in Rand en Denderstreek

maa 22 sep
Remco Evenepoel
Sport

Twee Belgen op het podium: Evenepoel opnieuw wereldkampioen tijdrijden, Van Wilder knap derde

zon 21 sep