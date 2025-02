Vilvoorde sensibiliseert e-stepgebruikers: “Verkeerd gebruik is doorn in het oog voor veel Vilvoordenaars”

“De afgelopen jaren nam het gebruik van e-steps sterk toe”, zegt burgemeester De Ro. “Als het correct wordt gebruikt, kan het een handig vervoermiddel zijn. Verkeerd gebruik is voor veel Vilvoordenaars een doorn in het oog. De stadsdiensten en de politiezone ViMa willen daar nu paal en perk aan stellen.”

Dat doet de stad in eerste instantie met sensibilisering. Sinds gisteren voert de stad een brede communicatiecampagne om de regels rond het gebruik van e-steps nog eens op te frissen: bestuurders moeten minstens zestien jaar oud zijn, mogen niet op het voetpad rijden, noch sneller dan 25 kilometer per uur steppen en mogen geen passagiers meenemen. Winkeliers, horecazaken en vooral de middelbare scholen in de stad verspreiden mee de boodschap.

De komende weken diept de stad haar communicatiecampagne verder uit door e-steppers persoonlijk aan te spreken. Daarmee is de kous evenwel nog niet af. Na de zachte fase volgt een repressieve fase. De stad zal gerichte controles uitvoeren en hardleerse bestuurders beboeten. Opvallend is dat de politie, volgens het bericht van de stad, een e-step in beslag mag nemen op basis van het vermoeden dat een bestuurder sneller dan de toegestane 25 kilometer per uur rijdt.

De stad biedt affiches aan. Meer info over de actie via deze link.