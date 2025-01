ZAVO-leerlingen bouwen racekart: "Next gen klaarstomen"

Hoe sla je twee vliegen in een klap, dat vroeg Pierre De Canniere zich af. Hij richtte de Benelux-tak van Greenpower op om leerlingen te motiveren voor STEM en om bedrijven in contact te brengen met de medewerkers van morgen. "Hoe kunnen we meer STEM-studiekeuzes promoten? Science, technology, engineering, mathematics. We hebben er meer van nodig en het blijkt dat als ze in een school bezig kunnen zijn met het bouwen van een auto om mee te doen aan een race van Greenpower, dat dat toch wel effect heeft op de studiekeuze", aldus De Canniere.

Emmanuel Lobet is zo'n leerling. Hij hoopt op een prijs. "Eerst moesten we met de kader beginnen en die in elkaar steken. Nu is dat helemaal klaar", zegt Emmanuel. "De volgende stap is om een carrosserie te bouwen zodat de kart ook aerodynamisch is om de race te winnen."

Voor TCR, een luchthavenbedrijf uit Steenokkerzeel, is de actie alvast een overwinning. Zij zijn altijd op zoek naar technische profielen. Als partner van de ZAVO-leerlingen komen ze in contact met de medewerkers van de toekomst. "We zijn ook steeds meer aan het elektrificeren dus dat ze een elektrische wagen maken dat is, voor ons, zeer aansluitend bij onze toekomst. We zijn volop bezig met de next gen klaar te stomen en het is echt een superfijne actie en we willen echt onze schouders hieronder zetten", Laura Ceulemans, de HR bussiness partner van TCR.

Op 25 mei trekken de leerlingen naar het circuit in Zolder. Daar strijden ze tegen zo'n 100 andere teams om de titel in de Greenpower Challenge. Die wedstrijd moet jongeren inspireren hun talenten te ontdekken.