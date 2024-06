Leerlingen KOBOS schrijven verhalen met hulp van auteur: “Kans om literatuur te ontdekken”

20 lessen lang nam Vera, die al verschillende kinder- en jeugdromans schreef, de leerlingen bij de hand om ze kennis te laten maken met literatuur. “Elke leerling schreef een verhaal waarin hij of zij een nieuwe wereld schepte, maar het ging breder dan dat: het was een kans om out-of-the-box literatuur te beleven”, licht leerkracht Cynthia Buts, het project toe mee begeleidde. “Elke sessie die Vera organiseerde was een kans voor de klas om even de traditionele les achter zich te laten. Ze keken er echt elke keer naar uit.”

De verhalen van de leerlingen zijn nu in een boekje gegoten. Het werd een klasoverschrijdend project. De verhalen die de leerlingen creëerden zouden gebundeld worden in een boekje. Zodat het boekje er nog beter zou uitzien, werd ervoor gekozen om de leerlingen van het vierde jaar Latijn erbij te betrekken. Zij maakten voor elk verhaal een illustratie, wat leidde tot een prachtig eindresultaat.

“In een Vlaanderen waarin jongeren steeds minder lezen en de interesse voor literatuur op een historisch dieptepunt ligt, schreven deze jongeren een verhaal alsof ze het elke dag deden”, besluit leerkracht Cynthia Buts.