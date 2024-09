ZAVO, Pelicano en Jeroen Meus pakken lege brooddozen aan: “Twee kinderen per klas gaan met honger naar school”

Bijna 10 procent van de kinderen in België komt regelmatig zonder eten aan op school. “Een lege brooddoos staat symbool voor kinderarmoede. Elke dag zitten in ons land 200.000 kinderen met honger in de klas. Ze kunnen zich niet concentreren, want leren is moeilijk met een lege maag”, zegt Kristin Blondé van Kinderarmoedestichting Pelicano, dat het onrecht al sinds 2008 bestrijdt. “Het geld dat we inzamelen tijdens de actie ‘Dag van de Volle Brooddoos’, dient om kinderen in hun basisbehoeften te voorzien. Per donatie van 2,50 euro krijgt een kind een voedzaam middagmaal. Daarmee komt het vol energie en concentratie de dag door.”

Uniek aan Stichting Pelicano is dat het niet enkel zorgt voor een volle brooddoos, maar langdurig kinderen in armoede ondersteunt. Het werkt daarvoor samen met 750 zorgpartners die zich ontfermen over het kind, begeleiden en hun budget beheren. Het geld gaat dus niet naar de ouders. An De Groef is zo'n zorgpartner in het ZAVO in Zaventem. "Ik beheer het geld van drie Pelicanokinderen en met hun ouders ga ik in gesprek wat de noden zijn van de kinderen. Dat kan kledij zijn, maar ook een hobby of schoolkosten. Kinderen praten er niet makkelijk over, deze actie moet het probleem bespreekbaar maken."

TV-kok Jeroen Meus zakte naar het ZAVO in Zaventem af om mee brooddozen te vullen. Hij is ambassadeur van de actie. “Kinderarmoede komt bij mij altijd keihard binnen, wellicht omdat ik zelf papa ben. Daarom trek ik graag mee aan de kar, want Pelicano doet fantastisch werk. Als ik er mee voor kan zorgen dat zij straks over meer fondsen beschikken, dan hebben we samen wat goeds gedaan.”