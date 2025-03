Rotary Club Asse deelt Trofee voor het Nederlands uit: "Jongeren bewust maken van goed taalgebruik"

In 1990 stellen enkele bedrijfsleiders binnen Rotary Club Asse vast dat de kennis van het geschreven, maar vooral van het gesproken Nederlands vaak te wensen overlaat bij jongeren, onder andere in sollicitatiebrieven of -gesprekken. Daarom houdt het sindsdien jaarlijks de Trofee voor het Nederlands. "De scholen die deelnemen komen uit Asse, Merchtem en Ternat", zegt Stefaan Vertommen van Rotary Club Asse. "Elke school vaardigt twee leerlingen af bij wie de taalvaardigheid getest wordt via twee spreukbeurten. De eerste mogen ze thuis of op school voorbereiden, ter plaatse bespreken ze ook nog een gekozen artikel uit de krant of tijdschrift."

Een jury kiest vervolgens de winnaar uit van de Trofee, het publiek - bestaande uit meer dan 300 leerlingen, hun leerkrachten en directieleden - mag de publiekswinnaar kiezen. "De scholen uit de Rand kampen met een zeer aanzienlijke taalachterstand", zegt Vertommen. "Met de Trofee willen we meewerken aan het verminderen van die achterstand en de leerlingen bewust maken van het belang van een goed taalgebruik, in het bijzonder voor hun hun latere kansen op de arbeidsmarkt."