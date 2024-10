Dag van het Nederlands in Sint-Donatus Merchtem

Om 9 uur vanochtend werden de leerlingen op beide campussen van Sint-Donatus verwelkomd met een dictee dat aangepast is aan elke laarkaar. “Daarna stonden er twee lesuren workshops gepland, waarbij leerlingen zelf mochten kiezen aan welke workshop ze deelnemen”, zegt Lien Platteau. “In de namiddag stond er een boekenzoektocht gepland doorheen de gemeente, een detectivespel en een grote taalquiz in de derde graad. Afsluiten deden we in de eerste graad met een Nederlandstalige fuif en in de tweede en derde graad met een optreden door onze eigen leerkrachten.”