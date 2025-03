Hoe melk je een koe? Stadsmussen uit vijfde leerjaar gaan de boer op

Op het erf van Jonathan De Cock scharrelden vanmorgen heel wat stadsmussen. Vilvoordse leerlingen uit het vijfde leerjaar brengen tijdens de Boerendagen een bezoek aan zijn landbouwbedrijf. Met dit initiatief wil Landbouweducatie Boerenbond vzw, met de steun van provincie Vlaams-Brabant, het Europees Landbouwfonds en VLM kinderen opnieuw in contact brengen met de oorsprong van hun voeding.

Zorgleerkracht Martine Wouters juicht het initiatief toe. "Wij eten wel allemaal aardappelen en noem maar op en groenten, maar de kinderen weten eigenlijk niet meer waar alles vandaan komt", zegt Wouters. "Ze gaan naar de supermarkt en dat zit daar in een pakje en that’s it. Dit is dus interessant."

Jonathan De Cock bevestigt. "het is een feit dat de mensen minder beseffen waar dat hun eten vandaan komt. Vroeger waren er veel meer landbouwbedrijven, iedereen had wel een landbouwer in de familie of een in de straat wonen. De connectie tussen boer en burger was veel nauwer", zegt De Cock. "Vandaag is het, zeker hier in een verstedelijkte regio zoals de Rand rond Brussel, is nauw contact met een landbouwer uitzonderlijk."

Aniya is alleszins nog niet gewonnen voor een boerenbestaan. "Ik heb daar geen geduld voor en ik zou het zo leuk vinden met de dieren maar zou daar géén geduld voor hebben", zegt ze.