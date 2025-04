Jitte uit Pajottegem wint de paasactie van Ring en Coovi: "Prachtig én lekker"

Een paashaas van maar liefst 6,83 kilo: zoveel chocolade brachten de leerlingen van het 7de jaar Voeding en Horeca bijeen tot een mooi kunstwerkje. En dat kon Jitte Lories uit Pajottegem goed inschatten. Zij gokte dat de chocolade haas 6,003 kilo zou wegen. "Ik heb echt gegokt en nu heel blij dat ik dit prachtwerk krijg," reageert ze.

Elk jaar gaan de leerlingen van Coovi in het thema Pasen aan de slag met chocolade. "Deze haas is één van de grootste stukken die ze al gemaakt hebben, ze zijn er dan ook heel fier op," weet leraar-chocolatier Wes Hemelrijckx van Coovi. En ook directeur An Janssens is trots. "Deze actie met Ring is een uitgelezen kans voor onze leerlingen om extra vaardigheden te oefenen. Niet alleen de vakgerichte vaardigheden, maar ook leren samenwerken, communiceren en hun creativiteit omzetten in een realistisch project."

Komende zaterdag 26 april houdt Coovi een opendeurdag. Iedereen is er welkom van 11 tot 15 uur.