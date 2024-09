Studenten KU Leuven delen tik uit aan concurrentie in Sasol Solar Challenge: “Perfecte dag”

De afgelopen dagen speelden de topteams haasje-over met elkaar. Geen van de teams slaagde erin om een overtuigende voorsprong uit te bouwen, maar tijdens de woestijnetappe kon de Infinite meer dan 700 kilometer afleggen en zo voor het eerst wel een voorsprong uitbouwen.

“De laatste dagen was het continu haasje over”, zegt Louis De Vroede uit Meise. “Het team uit Delft heeft eerst gereden, het team uit Twente heeft eerst gereden en wij hebben ook eerst gereden. Maar vandaag hebben we echt een stevige tik kunnen uitdelen. We hebben maar liefst 100 kilometer meer gereden dan onze twee grootste concurrenten. We zijn daar enorm trots op. Het is echt een heel sterke prestatie van het team, dus duimen voor de rest van de wedstrijd.”