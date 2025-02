Week van Duaal Leren: "Qua vakkennis en op persoonlijk vlak klaar voor de arbeidsmarkt"

Leren op school en op de werkvloer, het kan zowel in het secundair als in het volwassenenonderwijs. Duaal leren zit in de lift, maar in de Vlaamse Rand is het steeds moeilijker om plaatsen te vinden waar cursisten aan de slag kunnen.

Administratie, evaluatie en cursus

De Neu Pruim is zo'n plek. "Wij zijn daar eerder toevallig ingerold", zegt restauranthouder John Stevens. "En daardoor hebben wij gezien dat er een gebrek is of toch een probleem bij sommige jongeren die het klassieke onderwijs niet zo zien zitten. Duaal leren is toch een goeie combo tussen werk en school. Op die manier kunnen ze alsnog hun diploma halen."

De afgelopen tien jaar verwelkomde John al twee andere Syntra-studenten. "Er komt toch wat administratie bij te pas", zegt John. "Dan zijn er ook nog evaluaties dat wij moeten doen. Los daarvan, mag je ook niet vergeten dat wij heel veel tijd en energie in de persoon in kwestie steken. En dan is er ook nog een cursus die moet gevolgd worden om eigenlijk mentor te mogen zijn."

"Zelfstudie was heel moeilijk"

Wout Haentjes is de derde Syntra-student die bij John in de leer gaat. Voor hem is studeren en werken een ideale oplossing. "In de coronaperiode werd mij heel duidelijk dat ik het moeilijk had met concentreren", zegt Wout. "Zelfstudie was heel moeilijk. En in 2022 heb ik toen besloten om te veranderen van klassieke traditioneel onderwijs naar duaal leren."

Werken bij John heeft Wout geïnspireerd. "Momenteel ben ik nog niet echt mee bezig met lange termijn plannen, maar ik ben wel bezig met mijn eigen onderneming als student-zelfstandige en dat is dan in de evenementensector. Dat sluit wel mooi aan bij restaurant, want uiteindelijk is het de bedoeling dat ik bij evenementen van A tot Z eigenlijk volledig met catering enzovoort ga voorzien."

John is heel tevreden met de vooruitgang die Wout de afgelopen jaren heeft gemaakt. "Als je ziet hoe hij hier als jongen is toegekomen en dat hij nu in zijn laatste jaar zich volledig heeft ontplooid. Zowel qua vakkennis als op persoonlijk vlak is hij een echte man geworden die klaar is voor de arbeidsmarkt."