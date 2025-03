Vlindermonitoren op Leeuwse speelpleinen: “Verhogen de toegankelijkheid”

Zes weken lang tijdens de zomervakantie organiseert Sint-Pieters-Leeuw speelpleinen voor kinderen van tweeënhalf tot twaalf jaar. Verspreid over drie locaties kan de gemeente 225 kinderen opvangen. “Onze speelpleinwerking is al jaren een groot succes dankzij de goede voorbereidingen van de stuurgroep en de dagelijkse inzet van onze animatoren”, zegt Wouter De Craen, schepen van Speelpleinwerking. “Net als in onze scholen zien we de afgelopen jaren echter steeds meer kinderen met specifieke ondersteuningsnoden opduiken.”

Tot vorige zomer kregen kinderen met specifieke noden een-op-een begeleiding, maar van die aanpak stapt de gemeente af. Vanaf de zomer van 2025 zullen op de Leeuwse speelpleinen vlinderanimatoren rondfladderen. “Zij hebben geen vaste groep en staan in voor de ondersteuning van kinderen met specifieke ondersteuningsnoden”, klinkt het bij de gemeente. “Dit verhoogt de toegankelijkheid van de speelpleinwerking en draagt bij aan het welzijn van alle kinderen.”

Afgelopen weekend op de jaarlijkse voorbereidingsdag maakten de animatoren kennis met nieuwe regeling. De animatoren leerden hoe ze met verschillende noden kunnen omgaan. Tijdens de zomer ondersteunt het Centrum Inclusieve Kinderopvang ondersteuning aan de animatoren.