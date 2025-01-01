Team Warre en Bukas verkopen bouletten voor strijd tegen kanker bij kinderen: "We zijn daar heel dankbaar voor"
Zondag is het Run to Kick in Brussel, een loopevent dat geld wil inzamelen voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Ter nagedachtenis van hun overleden vriend Warre loopt ook de Chiro van Dilbeek mee onder de naam Team Warre. Met de verkoop van bouletten wil Team Warre geld inzamelen.
Eet een BTW'tje - of een broodje Team Warre - bij beenhouwerij Bukas in Dilbeek en je steunt het goede doel. Elk verkocht broodje levert een euro steun op voor Team Warre, een groepje Chirovrienden die zondag ter nagedachtenis van hun overleden vriend Warre de Run to Kick loopt in Brussel. Voor Lucas Bomans van Beenhouwerij Bukas is met de actie op de proppen gekomen. "Ik heb aan Warre leiding gegeven en zijn broers zijn ook goede vrienden van mij", zegt Bormans. "Ik zat samen met m'n socialemediateam en we wisten eigenlijk niet goed wat we gingen doen in de maand september. Op het einde van de maand is er dan een loopwedstrijd ten voordele van kinderkankeronderzoek. Warre is gestorven aan kinderkanker en dachten we waarom doen we daar geen grote actie rond."
Warre is anderhalf jaar geleden overleden. Zijn broer en loper voor Team Warre Robbe de Mey zal de steun - zowel tijdens de ziekte van zijn broer als nu - niet snel vergeten. "Dat is ongelooflijk. Dat was heel de weg, toen Warre er nog bij was, heel mooi om te zien hoeveel steun de familie kreeg van andere familie, vrienden, iedereen eigenlijk", zegt Robbe. "Dat blijft doorgaan, dat is zot om te zien. Nu is dat via beenhouwerij Bukas, maar hoeveel volk ons blijft ondersteunen om die kinderkanker uit de wereld te helpen, dat is heel mooi om te zien. We zijn daar heel dankbaar voor."
Om nog meer geld op te halen organiseren Warres broers vrijdag nog het Kick Cancercafé in jeugdhuis Oosthoek. Ook bij Bukas wacht een extraatje. "Tijdens de laatste week, tot zondag, willen we er nog een actie bovenop doen. Als we aan 2.500 euro opbrengst zitten, dan doen we er zelf nog eens 1.000 euro bij", zegt Lucas Bormans.