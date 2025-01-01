Team Warre en Bukas verkopen bouletten voor strijd tegen kanker bij kinderen: "We zijn daar heel dankbaar voor"

Warre is anderhalf jaar geleden overleden. Zijn broer en loper voor Team Warre Robbe de Mey zal de steun - zowel tijdens de ziekte van zijn broer als nu - niet snel vergeten. "Dat is ongelooflijk. Dat was heel de weg, toen Warre er nog bij was, heel mooi om te zien hoeveel steun de familie kreeg van andere familie, vrienden, iedereen eigenlijk", zegt Robbe. "Dat blijft doorgaan, dat is zot om te zien. Nu is dat via beenhouwerij Bukas, maar hoeveel volk ons blijft ondersteunen om die kinderkanker uit de wereld te helpen, dat is heel mooi om te zien. We zijn daar heel dankbaar voor."

Om nog meer geld op te halen organiseren Warres broers vrijdag nog het Kick Cancercafé in jeugdhuis Oosthoek. Ook bij Bukas wacht een extraatje. "Tijdens de laatste week, tot zondag, willen we er nog een actie bovenop doen. Als we aan 2.500 euro opbrengst zitten, dan doen we er zelf nog eens 1.000 euro bij", zegt Lucas Bormans.