Defensie werft jongeren die volgend jaar 18 worden: "Vlaams-Brabant is een militaire provincie"

Bij Devensie staan momenteel 4.800 vacatures open. Minister Francken ziet potentieel in het werven van jongeren. "Het is de bedoeling om maximaal in te zetten op jongeren bij onze krijgsmacht. Bovendien zijn er in Vlaams-Brabant prachtige kazernes, dus zij zouden ook dicht bij huis kunnen werken. We hebben Heverlee, de kazerne van Peutie in Vilvoorde, er is Schaffen en ook Melsbroek, de militaire luchthaven. Vlaams-Brabant is een militaire provincie en dat trekt hopelijk veel jongeren aan," zegt hij.

Jongeren die bij Defensie gaan, krijgen een opleiding met militaire kennisen ook een startersloon van ongeveer 2.000 euro. Na hun opleiding worden de jongeren ingezet voor beveiligingsfuncties bij zowel de marine, lucht- als landmacht. De invulling van hun taken is veel breder dan wat mensen op het eerste gezicht zouden vermoeden. "We hebben bijvoorbeeld plaats voor pedagogen, voor ICT-personeel, voor magazijniers, logistiek geschoold personeel en begeleiders in de administratie. Maar ook bij de militairen zijn er heel wat opties: mensen denken altijd aan de paracommando’s en de piloot, maar we hebben ook genisten nodig en artilleristen. Tot slot is er bij Defensie ook nood aan ondersteunend personeel voor het medische luik, maar ook in het administratieve luik", licht Chef Divisie Beheer Personeelsdienst Lieven Geeraert toe.

Kritiek

Dit najaar worden in Vlaams-Brabant zowel fysieke als digitale infosessies gehouden voor geïnteresseerde jongeren. Vanaf januari kunnen zij zic inschrijven voor een opleiding en volgende zomer worden de beste kandidaten dan geselecteerd. Er is wel kritiek, want zowel de Raad van State, Binnenlandse Zaken als de Gegevensbeschermingsautoriteit vinden het wetsontwerp om een brief aan de 17-jarigen onvoldoende onderbouwd. Als dat niet verandert, wil Binnenlandse Zaken Defensie geen toegang geven tot de gegevens in het Rijksregister.