Liedekerkse leerlingen openen Kermis Deppestraut: "Een heel mooie samenwerking"

Kermis Deppestraut staat klaar om de Liedekerkenaren een gans weekend te bekoren. De leerlingen van de basisscholen mogen vandaag, in première, de kermis uitproberen.

Voor Alex en zijn vrienden van basisschool De Boomgaard staan te popelen. Voor hen is de kermis het hoogtepunt van het jaar. "We vinden het heel leuk en we kijken er elk jaar naar uit om naar de kermis te kunnen gaan", zegt Alex.

De leerlingen hebben drie bonnetjes gekregen. Een traktatie van de de school en de gemeente. "Er is een heel mooie samenwerking tussen de gemeente, de Liedekerkse scholen en de foorkramers natuurlijk", zegt Riet Stockmans, schepen van Jeugd. "Zij zetten speciaal hun attracties open zodat elk kind van Liedekerke, elke kleuter en schoolgaande leerling de kans heeft om naar de kermis te komen."

Vooral de Popcorn lijkt in de smaak te vallen. "Want die is superwild en daarom vind ik het leuk", zegt Noortje, een leerling van basisschool De Knipoog. Behalve attracties valt er de komende dagen nog heel wat te beleven. Imran van basisschool de Boomgaard komt zeker terug. "Morgen kom ik zeker, overmorgen ook en maandag natuurlijk voor het vuurwerk. Dan kom ik zeker ook", zegt hij.

