Niet de Belgische kust of Ardennen als kampplaats, maar Buizingen: “We wilden eens iets anders”

Chiro Zarr’n uit Kortemarkt heeft de tenten opgezet op de terreinen achter de Don Boscokerk in Buizingen. Waar de Zenenvallei uitkiezen als bestemming? “We wilden eens iets anders”, zegt Eva Cornette. “Onze oudste leiding fiets ook altijd. Ze zijn in twee dagen naar hier gefietst en hebben een prachtige tocht door het groen afgelegd. Die mooie, groene omgeving is één van de troeven. Er is ook een bos vlakbij, dus ook daar kunnen we in spelen. Het is eigenlijk één van de mooiste kampdomeinen dat we al gehad hebben.”

Vandaag speelde Chiro Zarr’n Expeditie Robinson na. Ook de Aspi's laten hun spierballen zien. Zij gaan voor avontuur op kamp. “Vooral sjorren en domme dingen doen. Je maakt veel nieuwe avonturen mee. Het zijn ook echt vrienden voor het leven dat je hier maakt”, zegt Lotte Casteleyn. “Wat we hen willen meegeven op kamp? Dat ze een beetje hun plan kunnen trekken, maar vooral veel plezier moeten maken”, besluit leider Tiemo Vandromme.