Zaventemse lifter vestigt wereldrecord: "Geen moment geslapen"

Zaventemnaar Cor Goethals vestigt een nieuw wereldrecord. De wereld rond liften heeft hem slechts 15 dagen en 7 uur gekost.

Alexej Vorov zal slecht geslapen hebben, want gisteren stootte Cor Goethals uit Zaventem de Rus van de troon als snelste lifter die de wereld rond gaat.

15 dagen en 7 uur, meer heeft Cor niet nodig om van het Atomium naar Vladivostok, van Los Angeles naar Boston, en van Lissabon terug naar Brussel te reizen. Gisterenmiddag is hij onder luid applaus aan het Atomium gearriveerd.

"Ik ben met honderd mensen meegereden", zegt Goethals aan VRT NWS. "Hun handtekeningen heb ik verzameld op een groot wit doek. Dat hou ik voor altijd bij me." Goethals is een ervaren lifter, maar om het wereldrecord te breken is hij tot het uiterste moeten gaan. "Het was eigenlijk dag en nacht liften", vertelt Cor. "Ik heb eigenlijk geen moment geslapen."

Meest bekeken

Mobiliteit

Brug over E40 succesvol geveld: "Vlotte en veilige verbinding tussen Dilbeek, Asse en de E40, vandaag én in de toekomst”

zon 28 sep
Brussels Airport
Economie
Mobiliteit

Brussels Airport rolt vanaf maandag nieuw check-in- en boardingsysteem uit

don 25 sep
Jeugd
Samenleving

Zaventemse lifter vestigt wereldrecord: "Geen moment geslapen"

maa 29 sep
Het Brussels Volkstejoêter bestaat 25 jaar
Cultuur
Vlaamse Rand

25 jaar Brussels Volkstejoêter: "Veel meer dan theater"

don 11 sep
Economie

4.000 banen op de helling bij moederconcern Brussels Airlines

Meer nieuws uit de regio

Economie

4.000 banen op de helling bij moederconcern Brussels Airlines

Groen
Vlaams-Brabant

Provincie en gemeente bestrijden erosie aan Tramlaan in Sterrebeek: "Constructieve samenwerking om overlast te voorkomen"

zat 27 sep
Brussels Airport
Economie
Mobiliteit

Brussels Airport rolt vanaf maandag nieuw check-in- en boardingsysteem uit

don 25 sep
Brussels Airport
Justitie

Verdachte van cyberaanval die het luchtverkeer verstoorde opgepakt in Verenigd Koninkrijk

woe 24 sep
Brussels Airport vertrekhal
Mobiliteit

Cyberaanval zindert na op Brussels Airport: 10 procent van de vluchten geschrapt

woe 24 sep