Zaventemse lifter vestigt wereldrecord: "Geen moment geslapen"

Alexej Vorov zal slecht geslapen hebben, want gisteren stootte Cor Goethals uit Zaventem de Rus van de troon als snelste lifter die de wereld rond gaat.

15 dagen en 7 uur, meer heeft Cor niet nodig om van het Atomium naar Vladivostok, van Los Angeles naar Boston, en van Lissabon terug naar Brussel te reizen. Gisterenmiddag is hij onder luid applaus aan het Atomium gearriveerd.

"Ik ben met honderd mensen meegereden", zegt Goethals aan VRT NWS. "Hun handtekeningen heb ik verzameld op een groot wit doek. Dat hou ik voor altijd bij me." Goethals is een ervaren lifter, maar om het wereldrecord te breken is hij tot het uiterste moeten gaan. "Het was eigenlijk dag en nacht liften", vertelt Cor. "Ik heb eigenlijk geen moment geslapen."