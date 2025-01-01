Mario Stroeykens verlengt contract bij RSC Anderlecht: "Verhaal nog niet afgerond"

Tijdens de zomermercato gonst het nog van de geruchten dat Stroeykens, die al zijn ganse carrière bij RSC Anderlecht speelt, mag vertrekken. “We hebben de afgelopen maanden erg constructieve gesprekken gevoerd met Mario", zegt sportief directeur Olivier Renard. "Alle partijen waren zich snel bewust van het belang om zijn overeenkomst te verlengen in een goede verstandhouding."

Dat is nu dus gebeurd. Het jeugdproduct van Neerpede zet zijn krabbel onder een contract tot 2028. "“De laatste weken ben ik tot het volle besef gekomen dat mijn verhaal hier nog niet is afgerond", zegt Stroeykens. "Ik heb nog meer om te geven aan deze club, om te tonen aan de supporters. Ik vind het mijn taak om een voorbeeld te zijn op en naast het veld, zoals al die spelers die mij zijn voorafgegaan uit de jeugdopleiding. Ik ben dus heel blij dat we er snel zijn uit geraakt en ik me ten volle kan focussen op de prestaties op het veld.”

Stroeykens ligt al sinds zijn 15 onder contract bij de recordkampioen. Zes jaar later, op 21-jarige leeftijd, rondt Stroeykens de bijna de kaap van 150 gespeelde wedstrijden voor het eerste elftal.