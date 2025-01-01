Sacha Coenen wint MX2 in China; Lucas eindigt twaalfde

Baalweekend in Shanghai

Een baalweekend in Shanghai voor Lucas Coenen. De Overijsenaar heeft naar alle waarschijnlijkheid zijn kansen om de wereldtitel van zijn belangrijkste concurrent, de Fransman Romain Febvre, af te snoepen vergooid.

Na een slechte start in de eerste reeks en een val in de tweede reeks, eindigt onze regiogenoot twaalfde.

Zo heeft Coenen een achterstand van 47 punten op Febvre. Volgende week tijdens de Grote Prijs van Australië heeft Coenen nog een waterkansje om de kloof dicht te rijden.

Opsteker: Sacha wint

Terwijl de ene Coenen baalt, kraait de ander victorie in de MX2. Sacha domineert de eerste reeks, maar heeft het veel moeilijker in de tweede reeks.

Pas wanneer de Italiaans Adamo Simon Längenfelder voorbijrijdt in de laatste meters, verandert de situatie. Zonder te beseffen dat hij de winnaar van het weekend is, rijdt Coenen over de finish.

Ondanks de sterke prestatie blijft Coenen vierde met 756 punten in de WK-tussenstand. Een flinke achterstand op teamgenoot Simon Längenfelder, die met 884 punten de regerende wereldkampioen Kay De Wolf op 18 punten afstand houdt.