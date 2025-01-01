Lucas Coenen wint Grote Prijs van Australië en kroont zich tot vicewereldkampioen: "Tweede is eerste van de verliezers"

Lucas Coenen sluit zijn debuutjaar in de MXGP-klasse af met een overwinning. In de eerste reeks van de Grote Prijs van Australië domineert onze regiogenoot de race. Coenens concurrent Romain Febvre eindigt vierde. Dat volstaat voor de Fransman om de wereldtitel binnen te rijven. Coenen mag zich vicewereldkampioen noemen. Het is van Jeremy Van Horebeek in 2014 geleden dat een Belg zo hoog eindigt in de koningsklasse van de motorcross.

Zoals het een topsporter betaamt kijkt Coenen met gemengde gevoelens naar zijn topprestatie. "Ik mag blij zijn van mijn seizoen, maar tweede is eerste van de verliezers", zegt Coenen. "Moeilijk om te aanvaarden, maar Romain heeft een goed seizoen gereden. Glen ook, derde plaats, dus het was een goed seizoen."

Vooral op mentaal vlak heeft Coenen zichzelf overtroffen. "Met alle mensen die praten achter je rug, mocht ik geen fout maken. Zulke personen komen achter je aan en willen je kapot maken", zegt Coenen. "Ik bedank die mensen, ze zijn nog altijd bezig. Ik heb getoond dat ik mensen zoals Jeffrey en Tim… als die in mijn wiel zitten… heb ik geen fout gemaakt. Ik bedoel… Ik heb een goed seizoen gehad. Ik heb proper gereden. Ik ben niet agressief geweest. Fair-play. Ik heb een mooi seizoen gereden. Als mijn team en mijn familie blij is, dat is het belangrijkste. De rest maakt niet zoveel uit."

Lucas' broer Sacha sluit het seizoen af met een vierde plaats in de MX2-klasse.