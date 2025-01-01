Reko Roller Club Zemst organiseert internationale skeelerwedstrijd: "Plezier beleven en een stapje vooruit gaan"

Gisterenvoormiddag was het aan de allerjongsten van de Reko Roller Club uit Zemst om de skeelers aan te binden en de strijd aan te gaan met skeeleraars van over de ganse wereld. Wie de tegenstander ook is, gemakkelijk is het nooit. "Je moet heel geconcentreerd zijn want soms valt er iemand voor jou en dan moet je goed kunnen ontwijken", zeggen Mira en Lies.

De internationale skeelerwedstrijd is een van de weinigen in België. Hoewel de Reko Roller Club al enkele internationale successen heeft geoogst met jeugdproducten, staat vandaag vooral het plezier op kop - ook voor voorzitter Walter Keuleers. "De jeugd daar wordt aan gewerkt. Zolang ze plezier beleven en een stapje vooruit gaan, zijn zij content en wij ook."

Het nadeel van internationale wedstrijden te organiseren is dat de concurrentie wereldwijd veel groter is dan in België. "Normaal gezien zijn er meer deelnemers maar er is ook het WK skeeleren in China op dit moment", zegt voorzitter Keuleers. "Het zijn vooral kinderen en jongeren die hier deelnemen, te beginnen vanaf zes jaar."