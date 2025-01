Beersel heeft een nieuwe kindergemeenteraad: Tom Bravo is de nieuwe kinderburgemeester

Donderdagavond verzamelden in de raadzaal van het gemeentehuis in Beersel 24 kinderen voor de installatievergadering van de kindergemeenteraad. Er tekenden ook heel wat supporters present. De jonge afgevaardigden, afkomstig van acht Beerselse scholen, kregen een belangrijke opdracht: het kiezen van de nieuwe kinderburgemeester en kinderschepenen.

Elke Beerselse basisschool kreeg één kinderschepen toegewezen. Daarna was er de verkiezing van de kinderburgemeester. Burgemeester Jo Vander Meylen hield toezicht op de stembureaus. Net zoals bij volwassenen legden de verkozen kinderen de eed af.

Uiteindelijk mocht Tom Bravo uit het vijfde leerjaar van Sint-Victor Alsemberg de titel van kinderburgemeester in ontvangst nemen. Hij heeft al duidelijke ideeën over hoe hij het verschil wil maken: “Ik droom van een eigen moestuin op school zodat we samen gezonde en duurzame voeding kunnen leren kennen én delen.”

Tom opent morgen de nieuwjaarsreceptie in Beersel. Dat wordt zijn eerste optreden als kinderburgemeester.

Schepen van Kindvriendelijkheid Lora Hasenbroekx benadrukte het belang van de jeugdige betrokkenheid: “We zijn ontzettend trots op onze nieuwe kindergemeenteraad. Sinds 2018 draagt Beersel het label van kindvriendelijke gemeente en voor ons is dat veel meer dan een symbolisch plakkaat. Als het leven voor kinderen in Beersel goed is, dan is dat voor elke Beerselaar. Vanavond is ook het college voltallig aanwezig omdat wij willen luisteren naar de prioriteiten van de kinderen om ons beleid vorm te geven.”

De kinderburgemeester en zijn schepenen zullen samen projecten realiseren.