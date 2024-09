Buizingen kijkt uit naar 24ste editie van gratis festival Specktakulo

Jeugdhuis Eenders in Halle maakt zich op voor de 24ste editie van Specktakulo. Het komende weekend wordt er twee dagen gefeest in Buizingen. Podia verrijzen, de koelkasten worden vol gestouwd en de bars krijgen hun final touch. Specktakulo is intussen een gekend gratis festival, maar begon ooit als petanquetornooi.