Het is vandaag de Dag van de Jeugdbeweging. In haal Vlaanderen Brussel trokken leden en leiding vanmorgen hun uniform aan. Op de meeste plekken in Vlaanderen werd de dag ingezet met een lekker ontbijt. Ook aan het station van Malderen. Daar deelde de Chiro koffiekoeken uit aan al wie in uniform kwam opdagen.