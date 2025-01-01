Kinderdagverblijven in Meise heropenen: "Gemeente voorziet ook budget voor extra plaatsen"

Problemen in Wonderland

Begin november was jonge vader Martijn uit Meise wanhopig op zoek naar een oplossing voor zijn jongste kind. De man zat met de handen in het haar omdat kinderdagverblijf Wonderland na enkele weken voorlopige sluiting, definitief zou sluiten. Splinter onder de vingernagel was een dispuut met de eigenaar van het gebouw over een defecte verwarming.

Tot Jef Danneels, de partner van een medewerker van Wonderland, tussenbeide kwam en een oplossing uitdokterde. "Er was wat miscommunicatie met de huisbaas, maar dat is opgelost", zegt Daneels. "Uiteindelijk is de verwarming hersteld en kan de kinderopvang heropenen." Op 17 november kan Wonderland opnieuw open gaan, laat zaakvoerster Melissa Hillaert weten.

Budget voorzien in meerjarenplanning

Wonderland zou al het tweede kinderdagverblijf in Meise zijn dat de deuren sluit. In september liet de uitbater van Kaboutertuin ook al weten er op 19 december de brui aan te geven. "Ferm, de koepel waaronder Kaboutertuin zit, kon inmiddels al 20 van de 24 kinderen een andere plek bezorgen", zegt burgemeester van Meise Gerda Van den Brande. "De vier andere kindjes zouden nu misschien naar het heropende Wonderland terecht kunnen. Ferm hoopt in januari-februari 2026 terug op te starten en de Kaboutertuin te heropenen voor een 16-tal plaatsen."

In de Vlaamse Rand is kinderopvang een hardnekkig probleem. "Kinderopvang is een taak die wij als gemeente echt ter harte nemen", zegt schepen van Jeugd en Gezin Wim Verbeke. "We willen dat meer ondersteunen en daarvoor gaan we ook budget voorzien in onze meerjarenplanning die in volle opmaak is."