Nieuw paviljoen voor Destelheide en vernieuwde buitenomgeving voor Hanenbos

Het nieuwe paviljoen De Zevenbron in Destelheide heeft een opmerkelijke architectuur. Het ovaalvormige gebouw telt acht slaapkamers voor twee personen en een vergaderzaal met zicht op de prachtige natuur in en rond Destelheide. “Weer een mooi nieuw gebouw erbij op het domein van Destelheide waar jongeren, jeugdgroepen en scholen kunnen overnachten”, reageert Vlaams minister voor Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding Benjamin Dalle (cd&v). “We blijven investeren in jeugd en in de infrastructuur waar ze jong mogen en kunnen zijn.” Destelheide maakt intussen verder werk van de vernieuwing van zijn infrastructuur. Momenteel worden de oude slaapblokken volledig gerenoveerd. Ook de gevels van alle gebouwen krijgen een grondige herstel- en reinigingsbeurt.

In Hanenbos is de voorbije maanden de buitenomgeving onder handen genomen. Het centrum heeft nu een nieuwe, waterdoorlatende parking en aan de achterkant van het gebouw ontspannen gasten voortaan onder een grote luifel met zitbanken. Het voorplein in Hanenbos onderging een complete metamorfose. Het plein is voortaan verkeersvrij en biedt kinderen alle ruimte om veilig te spelen in het groen. In het totaal ging voor de vergroening van de buitenomgeving in Hanenbos maar liefst 1820 vierkante meter asfalt op de schop.