In Overijse mogen ook kinderen hun stem uitbrengen

Met een eigen oproepingsbrief en in aparte stemhokjes kunnen in Overijse kinderen en jongeren hun stem laten gelden. “De kinderen kunnen zowel de plaats als de installatie kiezen. Tijdens de zomer zal dan op de plaats die het meeste stemmen kreeg de installatie geplaatst worden die door de meeste kinderen werd gekozen”, klinkt het bij de gemeente. “De plaatsen zijn het kerkplein van Terlanen, Zuidflank in het centrum en het park van Maleizen. De speeltuigen zijn dan weer een pannakooi, boulderklimblok en trampoline.”