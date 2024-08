Pleegouder Ingrid krijgt eremedaille van Koningshuis: “Alle mensen in de jeugdzorg zouden die moeten krijgen”

Pleegzorg Vlaanderen telt bijna 8.000 geregistreerde pleegouders, onder hen ook Ingrid Geudens uit Kapelle-op-den-Bos. Zij is een alleenstaande moeder van een 27-jarige dochter die inmiddels uit huis is en van twee pubers die al meer dan zestien jaar bij haar verblijven onder langdurige pleegzorg. “Ik mocht in die zestien jaar dat ik pleegouder ben al een 25-tal kinderen opvangen die daardoor een mooiere toekomst konden krijgen”, vertelt Ingrid.

“Momenteel verblijven er hier ook nog twee baby’s en ook nog een pasgeborene uit een crisissituatie. Alle drie zullen ze hier een beperkte tijd verblijven, tot er een oplossing voor hen gevonden is. Dat is soms een hele opgave. Het kan zijn dat de baby terugkeert naar de ouders of dat hij wordt geplaatst in een langdurig pleeggezin waar hij mag opgroeien”

Forum

Om ervaringen te delen en vragen te stellen aan lotgenoten, richtte Ingrid een forum op met enkele pleegouders. “We delen er naast onze immense gezamenlijke ervaring ook leuke of minder aangename verhalen”, gaat Ingrid verder. “Momenteel telt de groep 1.500 actieve pleegouders.” Toen een consulent van het Agentschap Opgroeien Ingrid contacteerde met de vraag of er iemand beschikbaar was voor een tijdelijke crisisopvang, kwam er via het forum meteen een geschikte kandidaat uit de bus.

Die situatie leidde tot een tweede forum, specifiek voor noodoproepen. "Via dat forum konden we in twee jaar tijd al 91 kinderen een plaats geven voor dringende opvang.” En Ingrids idee zorgt ook bij Pleegzorg zelf voor nieuwe ideeën. "De organisatie gaat nu ook zelf fora oprichten."

Ingrid richtte ook de groep ‘Knuffies’ op. “Dat is een forum om pasgeborenen te gaan ‘knuffelen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis’”, vertelt Ingrid. “Het gaat dan om baby’s die pasgeboren zijn, maar geen contact meer hebben met hun ouders of andere familieleden. Een baby die zich niet veilig kan hechten aan een vaste zorgfiguur draagt dit mee voor de rest van zijn leven," weet Ingrid. Daarom gaan vrijwilligers de baby's knuffelen in het ziekenhuis. "Zowat elk ziekenhuis in Vlaanderen staat open voor ons Knuffies-project", zet ze.

'Be Heroes'

Ingrid was één van 50 geselecteerden die tijdens de Nationale Feestdag mochten plaatsnemen op de eretribune bij het nationale défilé in Brussel. Ze kreeg ook een eremedaille en is één van de twaalf ‘Be Heroes’ die op 10 september hun persoonlijke verhaal mogen vertellen aan Koning Filip. “Ik ben heel blij dat de pleegzorg op die manier opnieuw wat aandacht krijgt”, zegt Ingrid. “Er zijn veel kinderen en tieners die een ondersteunend gezin nodig hebben. De erkenning van het Koningshuis is er een voor alle pleegouders en mensen die in de jeugdzorg werken.“