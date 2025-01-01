Hoe denken Halse jongeren over GAS-boetes vanaf 14 jaar?

De kogel is door de kerk, de Halse gemeenteraad heeft de verlaging van de minimumleeftijd voor gasboetes goedgekeurd van 16 naar 14 jaar. De stad wil zo kordater kunnen optreden bij incidenten zoals vandalisme of overlast. Voor een minderjarige bedraagt de boete maximaal 175 euro of een gemeenschapsdienst van maximum 15 uur Hoe denkt de Halse jeugd zelf over de leeftijdsverlaging? Wij trokken naar het station van Halle om reacties te sprokkelen.