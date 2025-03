Voormalig hoofdanimator speelpleinwerking veroordeeld voor voyeurisme, aanranding en aanmaak kinderporno

De zaak kwam aan het licht in augustus 2021 tijdens een weekend van de speelpleinwerking in Blankenberge. Toen een van de animatoren onder de douche stond, werd ze aangesproken door Maarten S. (37). Tijdens het gesprek merkte ze onder de douchedeur een cameralens op, waarna ze het incident meldde en er een politieonderzoek werd opgestart.

Uit het onderzoek bleek dat de dertiger systematisch heimelijke opnames maakte van zijn vrienden bij de speelpleinwerking. Op zijn computer stonden tientallen mappen met beelden van verschillende slachtoffers, zowel in douches, kleedkamers als in sauna’s. Sommige slachtoffers waren minderjarig, wat leidde tot een aanklacht voor de aanmaak van kinderporno. Daarenboven had de man ook twee jonge vrouwelijke collega’s aangerand tijdens een opleidingsmoment in Dworp, waar hij les gaf aan speelpleinanimatoren in spe.

Vonnis

Maarten S. kreeg nu 3 jaar cel en een geldboete van 4.000 euro opgelegd, telkens gekoppeld aan een uitstel onder voorwaarden. Zo moet de man zich onder meer laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek en moet hij op vraag van de politie al zijn computermateriaal en gsm-toestellen laten controleren. De meer dan twintig voormalige vrienden en collega’s van de man die zich burgerlijke partij hadden gesteld op het proces, krijgen ook een schadevergoeding toegekend, net als de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, die benadrukt dat er nooit jonge kinderen betrokken waren bij de feiten.