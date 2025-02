Minister Demir veroordeelt protestactie aan school in Strombeek-Bever: “Geweld kan nooit een antwoord zijn”

De Vrije Basisschool Sint-Jozef in Strombeek-Bever staat al enkele dagen in het oog van de storm na een mogelijk geval van seksueel overschrijdend gedrag tegenover een meisje van vijf. Dat leidde tot zware intimidaties en beschuldigingen aan het adres van de leerkrachten van de school. Daarom blijft die al zeker tot maandag dicht. “Er zijn zo’n 50 leerkrachten actief in de school, maar elkeen voelt zich geviseerd. Ze vinden het nog te onveilig om terug voor de klas te staan en zijn echt geschrokken van de intimidaties via sociale media. Ze zijn bang”, zegt algemeen directeur van de scholengroep Ignatius Scholen in Beweging Eddy Van de Velde.

Ook in het Vlaams parlement werd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) ondervraagd over de feiten. “Het is goed dat het politie onmiddellijk in actie is geschoten en het meisje correct heeft ondervraagd. Als een kind zo’n signalen aangeeft zoals hier het geval, moeten we dat altijd ernstig nemen. En als we een kant moeten kiezen, zal het altijd die van het kind zijn”, zegt Demir. “Maar dan moeten we het onderzoek ook alle kansen geven. Daarom roep ik ook op tot kalmte. Gerecht en politie moeten dit tot op het bot uitspitten en dan helpen de beelden die ik heb gezien niet. Geweld kan nooit het antwoord zijn”, zegt Demir.

Op videobeelden is te zien hoe maandagochtend mensen op de schoolpoorten stonden te bonken terwijl er in de klassen les wordt gegeven. Ook werden muren beklad met graffiti. “Heel wat leerkrachten worden geïntimideerd en dat kan absoluut niet. Ook het vandalisme en de buitenlandse inmenging hebben we hier echt niet nodig. In gevallen als deze vind ik dat scholen altijd de leerkracht in kwestie preventief moeten schorsen totdat het onderzoek is afgerond. Dat doe je net om de rust en kalmte te kunnen bewaren”, zegt Demir.