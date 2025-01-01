Tesla van politie Zaventem kan bijna de weg op: "Definitief voorstel van 10.000 euro"

Het Zaventemse politiekorps zal binnenkort alsnog met de Tesla kunnen rijden die de gemeente zes jaar geleden heeft aangekocht. In 2019 verkoopt een Nederlandse garagist de Tesla Model S voor zo'n 82.000 euro exclusief btw, maar door een dubbele inschrijving in Nederland is de wagen tot op heden nooit op de weg gekomen.

In 2019 startte Zaventem een procedure om het wagenpark met nog twee nieuwe elektrische voertuigen uit te breiden. Dat gebeurde via een openbare aanbesteding waaruit een Nederlandse garagist als primus naar voor kwam. Het Tesla-voertuig Model S werden aangekocht voor zo’n 82.000 euro (100.000 euro met btw). De 240.000 euro voor de twee Tesla’s werd al op 15 januari 2020 betaald aan de Nederlandse firma.

Op de Zaventemse gemeenteraad kan burgemeester Dirk Philips met heugelijk nieuws op de proppen komen. Ten lange leste is er een akkoord gevonden met de leasingfirma. "Hun eerste bod was 30.000 euro, maar dat vonden we buiten proportie", zegt Philips. "Wij hebben een tegenbod gedaan van 5.000 euro. Nu ligt er een definitief voorstel van 10.000 euro exclusief btw op tafel, waarmee iedereen akkoord gaat. De dadingsovereenkomst zal gesloten worden om alle rekeningen af te sluiten.” Die dading is intussen gesloten.

Het zaakje heeft de gemeente weliswaar al heel wat geld gekost. De totale factuur loopt intussen op tot 128.000 euro. De oppositie vreest dat de kosten zullen blijven oplopen door de jarenlange onbruik, maar burgemeester Philips weerlegt dat. "De Tesla is genoeg opgeladen geweest en men heeft er af en toe in de garage mee rondgereden", klinkt het. "Hij kan dus rijden. Hij staat startensklaar.”