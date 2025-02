Bewoonster sociaal appartement in Ruisbroek stapt naar vrederechter

Een van de bewoners van de sociale appartementen in de Reystraat in Ruisbroek is naar de vrederechter gestapt in de hoop eindelijk iets te kunnen veranderen aan de erbarmelijke toestand van hun woningen. Een maand geleden getuigden ze al in ons nieuws hoe armoedig de toestand van hun sociale woonblokken is. Dat gaat van geen warm water of verwarming tot een kapotte klink en vuile appartementen. Sindsdien is er weinig veranderd, klinkt het. Daarom krijgt de zaak nu een juridisch vervolg. De volgende zitting van de vrederechter is gepland over twee maanden.