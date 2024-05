122 zakken restanten van cannabisplantage gesluikstort in Wolvertem

“Het wegje leidt naar een huis”, zegt Larivière. “Daar werd drie maanden geleden al eens de inhoud van een vrachtwagen aan bouwafval gestort. Dat sluikstort was afgelopen dinsdag nog maar net opgeruimd, toen er de nacht erna opnieuw afval werd gestort. Ik trof er maar liefst 122 zakken aan die gevuld waren met de restanten van een cannabisplantage. Het gaat om buizen, elektriciteitsdraden, teeltaarde, kortom materiaal voor een plantage. De politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise) is verwittigd. Ook afvalintercommunale Incovo is verwittigd en zal het sluikstort zo snel mogelijk opruimen. Het is het achtste sluikstort van restanten van een cannabisplantage dat ik hier de afgelopen jaren als sluikstort- zwerfvuilcoach heb gevonden. Eerdere sluikstorten van afval van een cannabis- of drugsplantage vond ik ook al in de Kerkhofstraat in Londerzeel (4), in de Vier Eiken in Meise (2) en in het Neromhof in Meise (1).”

Luc Larivière ontdekte als zwerfvuil- sluikstortcoach al vele sluikstorten in zijn buurt, vaak in de omgeving van de A12. Eerder ging het al om gigantische sluikstorten van autobanden, maar ook van bouwafval, automateriaal, allerlei afgedankte spullen en nu dus opnieuw van restanten van een cannabisplantage.