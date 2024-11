Alarm na ontdekking poederbrief bij politievakbond: “DOVO vond uiteindelijk confetti”

Het incident deed zich voor rond 14u20. Nils Meert, preventiecoördinator van de gemeente Zaventem, bevestigde dat alle voorzorgsmaatregelen onmiddellijk werden genomen. “We hebben de standaardprocedure gevolgd”, aldus Meert. “De brandweer is ter plaatse geweest. De civiele bescherming werd erbij gehaald om het pakket te onderzoeken, en uitzonderlijk werd ook DOVO ingeschakeld om geen enkel risico te nemen.”

De enveloppe werd ontdekt bij de behandeling van de post maar werd niet geopend, wat betekende dat er geen directe quarantaine nodig was voor de personen die de brief ontdekten. “Ze voelden wel dat er een substantie in zat, maar omdat de envelop dicht bleef, was er geen onmiddellijke noodzaak om mensen in quarantaine te plaatse”, aldus Meert.

Volgens hem werd de brief als verdacht beschouwd omdat er een korrelige substantie kon worden gevoeld en er was ook nog een tweede ‘vreemde’ brief met een kindertekening bijgevoegd. "Het is een gevoelige locatie, maar de medewerkers hier zijn goed getraind om verdachte situaties te herkennen", voegde Meert eraan toe.

Na een paar uur kwam uiteindelijk het verdict over de inhoud van de brief. “Uiteindelijk heeft DOVO de brief geopend en bleek er confetti in te zitten”, laat Zaventems korpschef Eveline Van Outryve weten. “Het alarm werd meteen afgeschaald.”