Assisen buigt zich in april over moord op vrouw in Steenokkerzeel, adoptiedochter staat terecht

Het hof van assisen in Leuven buigt zich eind april over de moord op een 68-jarige vrouw in Steenokkerzeel. Die werd in de zomer van 2023 dood aangetroffen in haar woning langs de Tervuursesteenweg, recht tegenover het politiecommissariaat. Al snel na de feiten wordt de adoptiedochter van het slachtoffer opgepakt, maar zij ontkent tot op vandaag iets met de dood van haar adoptiemoeder te maken te hebben. In de zaak is nog veel onduidelijk, maar de verdachte is toch doorverwezen naar assisen, waar ze terechtstaat voor oudermoord.