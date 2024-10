Belgische Centrum voor Cybersecurity: “Gevolgen aanvallen zijn vooral hinderlijk”

Heel wat gemeenten in Halle-Vilvoorde zijn vanochtend het slachtoffer geworden van een zogenaamde DDOS-aanval. “Het is een aanval waarbij overvloedig online verkeer naar een website wordt gestuurd waardoor die tijdelijk niet beschikbaar is voor de gebruiker”, klinkt het bij Belgische Centrum voor Cybersecurity (CCB). “Organisaties die aangevallen worden kunnen tijdelijke anti-DDOS maatregelen nemen. We sturen waarschuwingen naar potentiële slachtoffers zodat ze zich sneller kunnen beschermen.”

Bij de aanvallen is de openbare website van de getroffen diensten voor een beperkte tijd offline, maar verder zijn er volgens het Belgische Centrum voor Cybersecurity weinig of geen verstoring van de diensten. “Een DDOS-aanval is geen geavanceerde aanval, maar vraagt heel wat inspanning van de getroffen dienst om het netwerk weer volledig online te krijgen. Er wordt niet ingebroken in systemen, de gevolgen zijn vooral hinderlijk.”

De aanvallen worden aangekondigd en uitgevoerd de pro-Russische hacktivistengroep NoName057 die zich richt op Europese en NAVO-gerelateerde doelen. “De groep richt zich met name op overheidsinstanties, de media en particuliere bedrijven, met als doel media-aandacht te trekken”, aldus nog het Belgische Centrum voor Cybersecurity.