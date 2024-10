Brussels parket-generaal wil sluiting café Windsor

De 60-jarige beklaagde testte in april 2022 positief op drugs tijdens een verkeerscontrole en bleek toen cocaïne op zak te hebben. Er volgde een huiszoeking in zijn woning op de Markt in Ternat, waar ook zijn café was gehuisvest. Speurders troffen er nog eens 47 gram cocaïne aan en een hoop cash geld.

De man bekende dat hij cocaïne verkocht van onder zijn toonbank en werd door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. Het parket van Halle-Vilvoorde had 3 jaar cel met probatie-uitstel en de sluiting van het café gevraagd, maar daar ging de rechtbank niet op.

“Het openbaar ministerie vond de bestraffing te licht en tekende beroep aan”, zegt meester Steve Convents, die de zestiger verdedigt. Het parket-generaal eiste donderdag opnieuw een celstraf met uitstel onder voorwaarden en drong bij het hof ook aan op de sluiting van café Windsor, omdat het gevaar op recidive volgens de openbaar aanklager te groot is.

De verdediging verzet zich tegen die eis en vroeg de bevestiging van het eerste vonnis. “Mijn cliënt is 60 jaar en werkt al tientallen jaren als cafébaas. Dat is zijn leven”, pleitte meester Steve Convents. “Hij heeft cocaïne verkocht, niet in grote hoeveelheden. Omdat er in het verleden al diefstallen waren gebeurd in zijn café, had hij de gewoonte gekweekt om cash geld mee naar huis te nemen. De perceptie is dat het ging om drugsgeld, maar dat klopt helemaal niet.”

Arrest op 14 november.