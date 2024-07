Derde en laatste moordenaar van Kitty Van Nieuwenhuysen vrijgelaten

Op 4 december 2007 schoot Galip Kurum agente Kitty Van Nieuwenhuysen dood tijdens een homejacking. Toen ze aankwam in Lot bij na de oproep openden de drie het vuur op de combi. Twee andere slachtoffers raakten zwaargewond: de collega van Kitty en Ismail Sacoor, bij wie de drie wilden inbreken. Samen met twee kompanen werd Kurum veroordeeld tot 30 jaar cel. Hij was de enige van de drie daders die nog vastzat. Hassan Iasir kwam eind 2021 vrij, Noureddine Cheikhni al in 2018.

Begin deze week oordeelde de strafuitvoeringsrechtbank dat Kurum na 16 jaar onder voorwaarden de gevangenis mag verlaten. Zo moet hij de slachtoffers blijven vergoeden, maar mag geen contact met hen opnemen. Hij mag zich ook niet in de omgeving van onder meer Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw vertonen.