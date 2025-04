Drugskoeriers veroordeeld voor smokkel via luchthaven

De vrouw probeerde op 24 oktober 2024 via Brussels Airport tien kilogram cocaïne het land binnen te brengen. De drugs waren verstopt in de dubbele bodem van haar reiskoffer. De verdediging hield vol dat de vrouw geen smokkelintenties had bij het plannen van haar reis. “Ze beschikte over hotelreservaties in verschillende steden, wat wijst op een toeristisch doel,” aldus haar advocaat. “De man die haar benaderde duikt ook op in andere dossiers, dat wijst er op dat mijn cliënte mogelijk is misleid. Er is geen sluitend bewijs dat ze wist dat ze drugs vervoerde.”

De rechtbank volgde de verdediging niet en oordeelde dat de vrouw wel degelijk wist dat ze drugs smokkelde. Ze kreeg een effectieve gevangenisstraf van 36 maanden opgelegd. Dezelfde straf krijgt een man die eind vorig jaar werd betrapt met 9,5 kilogram methamfetamine in zijn bagage. De douane vond de drugs bij een controle na zijn aankomst met een vlucht vanuit Mexico.

Een Italiaanse man krijgt dan weer vier jaar cel voor drugssmokkel. De vijftiger, die andersvalide is en zich in een rolstoel verplaatst, werd op 9 november 2024 op Brussels Airport betrapt met 1,2 kilogram cocaïne in zijn lichaam. De man was geland met een vlucht vanuit Addis Abeba in Ethiopië en werd bij aankomst gecontroleerd. Daaruit bleek dat hij 72 bolletjes had ingeslikt.

Een 40-jarige vrouw uit het Brusselse krijgt tot slot een werkstraf van 50 uur voor meerdere diefstallen in de taxfreeshops op de luchthaven. De vrouw werd herhaaldelijk gefilmd door bewakingscamera’s terwijl ze flessen parfum wegnam. Ze werd uiteindelijk opgepakt en bekende meteen de feiten.