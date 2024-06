Federaal parket stopt met zoeken naar de Bende van Nijvel

Wie achter de reeks aanslagen zit waarbij begin jaren '80 in het totaal 28 doden en 40 gewonden vielen in ons land, blijft dus onduidelijk. De Bende van Nijvel was ook in onze regio actief, met gewapende overvallen in Beersel, Halle en Overijse. In het totaal kwamen daarbij acht mensen om het leven.

Vier decennialang al zoeken speurders naar de daders, de laatste jaren nam het federaal parket het onderzoek in handen om de waarheid alsnog aan het licht te brengen.

Dossier kan niet verjaren

Door een recente wetswijziging kan het dossier rond de Bende van Nijvel nooit verjaren. Duiken er nieuwe elementen op, dan kan het onderzoek opnieuw geopend worden.