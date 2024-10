Federale politie zoekt verdachte en getuigen van aanranding in Zoniënwoud Hoeilaart

Op donderdag 1 augustus 2024 rond 20.30 uur werd een jonge vrouw aangerand in het Zoniënwoud in Hoeilaart en dit op amper 100 meter van de ingang van het bos ter hoogte van de Sparrebosstraat. "De verdachte kwam aangewandeld door het bos, en niet via een pad, waardoor het slachtoffer verrast werd. Hij sprak haar aan in gebrekkig Engels en vroeg “Wanna talk” en “I love you, I want to kiss you". Het slachtoffer wandelde gewoon verder, maar werd dan enkele keren gewelddadig tegen de grond gewerkt en aangerand. Na de derde of vierde keer kon het slachtoffer ontkomen en het bos uitlopen," klinkt het bij de federale politie.

De dader is opvallend klein, ongeveer 1m60 lang, maar is vrij gespierd. Hij heeft een getaande huidskleur, donkere ogen, en is kaal of heeft kortgeschoren haar. Hij droeg op dat moment een bruin hemd met bijpassende bruine broek.

"Vlak vóór de aanranding kruiste het slachtoffer nog een fietser in het bos, deze persoon kan een belangrijke getuige zijn. Er wordt aan hem gevraagd om zich te melden bij de politie", klinkt het.

Heb je meer informatie over deze zaak? Dan kan je bellen naar het gratis nummer 0800/30 300 of dit contactformulier invullen.