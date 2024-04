Grote controle-actie in Halle-Vilvoorde: “Negen verdachten van diefstal, drugs of andere feiten gearresteerd”

“Elf politiezones uit het arrondissement en verschillende federale politiediensten zoals de Spoorwegpolitie, Wegpolitie en Directie hondensteun namen aan de actie deel”, zegt directeur-coördinator Liesbeth Van Isterbeek van de Federale Politie in Halle-Vilvoorde. “We controleerden gezamenlijk personen en voertuigen controleren, vooral in het kader van drugs(trafiek), woninginbraken en diefstallen. Daarbij werden meerdere middelen ingezet, zoals ook een drugshond en speciale apparatuur van de Scheepvaartpolitie om verborgen ruimtes te vinden.”

“Op basis van een analyse van recente misdrijven, in de regio door het Arrondissementeel Informatiekruispunt (AIK) werden hotspots gedefinieerd: plaatsen waar de laatste weken bijvoorbeeld veel diefstallen gebeurden. Zo werd er gericht gecontroleerd. Er waren de hele avond controles, verspreid over het arrondissement Halle-Vilvoorde. Controleplaatsen werden regelmatig afgewisseld om de pakkans hoog te houden.”

Resultaten

“Tijdens deze actie werden in totaal 328 personen en 298 voertuigen gecontroleerd. Er werden 34 gerechtelijke processen-verbaal opgemaakt, waarvan de meeste voor drugsbezit: 14 personen waren in het bezit van drugs. Daarnaast ging het ook om PV’s voor onder andere verboden wapenbezit (3), illegaal verblijf (3) en handel in verdovende middelen (2). Er werden 9 personen gerechtelijk gearresteerd, op verdenking van vereniging van misdadigers (4), drugsfeiten (3) of diefstal (2). Ook werden er 4 personen bestuurlijk aangehouden, voor illegaal verblijf (3) of openbare dronkenschap (1). Bij controles door 8 van de 11 deelnemende politiezones en door de Spoorwegpolitie werd drugs teruggevonden, voornamelijk kleinere hoeveelheden cannabis."

"Tijdens een controle door de PZ Grimbergen werd in één voertuig 590,5 gram cannabis in beslag genomen. Voorts werden ook 8 voertuigen, 3 messen en enkele honderden euro’s aan cash geld in beslag genomen. Waar nodig werd verder onderzoek opgestart. Dankzij de nauwe samenwerking met het parket Halle-Vilvoorde konden in de loop van de avond reeds verschillende huiszoekingen worden bevolen en uitgevoerd.”

“Ten slotte werden er tijdens de actie ook een heel aantal verkeersinbreuken vastgesteld: in totaal werden 63 processen-verbaal opgesteld voor uiteenlopende verkeersfeiten: rijden onder invloed van drugs of alcohol, rijden zonder rijbewijs, gebruik van de gsm achter het stuur, niet dragen van de gordel, ..."

Aan de actie namen 11 lokale politiezones deel. Het gaat om PZ Dilbeek, PZ Druivenstreek, PZ Grimbergen, PZ KaStZe, PZ K-L-M, PZ Pajottenland, PZ Rode, PZ TARL, PZ WoKra, PZ Zaventem, PZ Zennevallei. Ook verschillende eenheden van de Federale Politie namen deel. Zo werden onder andere de helikopter van de federale politie, een drugshond, drone, speciale apparatuur om verborgen ruimtes op te sporen, een drugsanalysetoestel, enzomeer ingezet.