Koppel dat maandenlang rondrijdt met nagemaakte nummerplaat riskeert een jaar cel

Dat beide beklaagden het niet al te nauw nemen met de verkeerswetgeving, blijkt duidelijk uit hun strafregister. De man was in totaal al 48 maal veroordeeld door de politierechtbank, zijn echtgenote al 27 keer. “Allebei hebben ze al verschillende rijverboden gekregen”, klonk het bij de magistraat van het parket van Halle-Vilvoorde. “Het is duidelijk dat ze die nummerplaat hadden nagemaakt om aan die rijverboden te ontsnappen en de politie op het verkeerde spoor te zetten.”

Het schijnmanoeuvre van het koppel uit Liedekerke was goed doordacht. Zo hadden ze de nummerplaat nagemaakt van een inwoner van hun gemeente die rondreed met een wagen van hetzelfde merk, model en kleur als hun voertuig. Op die manier reden ze maandenlang ongestoord rond, tot de politie bij een toevallige verkeerscontrole argwaan kreeg. Onderzoek van de ANPR-camera’s in de gemeente deed hen uiteindelijk de das om.

Het parket eist 1 jaar cel tegen beide beklaagden, die niet kwamen opdagen op hun proces. Ze riskeren dan ook bij verstek te worden veroordeeld. Het vonnis valt op 27 juni.