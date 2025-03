Lichaam van vrouw aangetroffen in appartement: partner opgepakt

Substituut-procureur des Konings Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat in Opwijk het levenloze lichaam van een vrouw is gevonden.

“Het parket heeft het gerechtelijk labo en een wetsdokter ter plaatse gestuurd. Die stelden vast dat de vrouw meer dan waarschijnlijk gewelddadig om het leven is gebracht. Het parket vorderde een onderzoeksrechter wegens moord en is later gisterenavond, samen met de onderzoeksrechter, ter plaatse afgestapt. Aan de hand van de uitwendige schouwing door de wetsarts kon nog geen exacte doodsoorzaak worden vastgesteld. Een autopsie en verder toxicologisch onderzoek volgen. De 38-jarige partner van het slachtoffer, die zich gisteren eerder had aangegeven, werd gearresteerd. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden", legt Lievens uit.

Verder onderzoek volgt.

Maar het parket kan in het belang van het onderzoek geen verklaring geven over de omstandigheden of mogelijke oorzaak. Het onderzoek loopt”, meldt Lievens.

Ook burgemeester Johan Deleu van Opwijk wil of kan niets kwijt over de zaak, bij de politiezone AMOW was vrijdagavond voorlopig niemand bereikbaar. Het labo van de federale gerechtelijke politie was ter plaatse voor een sporenonderzoek. Volgens HLN zou de huidige de partner van de vrouw zichzelf aangegeven hebben bij de politie, hij is opgepakt. Het onderzoek loopt.