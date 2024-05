Opnieuw drugsplantage ontdekt in Sint-Pieters-Leeuw: drie verdachten opgepakt

De plantage in Sint-Pieters-Leeuw was uiterst professioneel ingericht met onder meer automatische bewatering, warmtepompen, ventilatoren en krachtige LED-lampen. Er werden ook meststoffen en restanten van gedroogde cannabis aangetroffen. “Er werden ter plaatse drie verdachten opgepakt. Het gaat om twee dertigers en een vijftiger. Het trio is voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hen onder aanhoudingsmandaat plaatste. Het verdere onderzoek loopt”, laat de politiezone Zennevallei weten.

Opvallend is dat er eerder deze maand in een gebouw vlakbij ook al een cannabisplantage werd opgerold. Dat gebeurde nadat een brandalarm van het gebouw afging. In een loods langs de Edingsesteenweg in Asse ontdekte de politie dan weer een plantage met zo’n 1.200 planten. De politie had de loods, die vanaf de straat amper te zien is, al een tijdje in het vizier. In die zaak is een verdachte opgepakt.